الكويت: حالة وفاة و58 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410842، في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 2432.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"، موضحا أن عدد الحالات في العناية المركزة 32.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 117 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 407262 حالة.