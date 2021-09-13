محافظ الفيوم إزالة تعديات بالزراعة والبناء على أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي أملاك الدولة، لمتابعة تنفيذ الموجة الـ18 للإزالات والتي تبدأ اليوم، بمختلف المراكز والقرى.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض خطة مجالس المدن، بالتنسيق مع قوات الشرطة، في تنفيذ حملات الإزالة في مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، سواء على أراضي أملاك الدولة، والمحميات، والأراضي التابعة لهيئة الآثار، وعدد الحالات، والمساحات المستهدفة، خلال الموجة الـ18 للإزالات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن محافظ الفيوم وجه بوجود مندوب جهة الولاية للأراضي المتعدى عليها، مع لجنة الإزالات في المواعيد المحددة، لمطابقة مواقع التعدي مع ملكيات جهة الولاية على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكداً إعداد محضر استلام بالمساحات المستردة للجهة صاحبة الولاية عقب الإزالة، بالتنسيق مع محضر الشرطة.

ووجه محافظ الفيوم مسئولي المحميات بتخفيض رسوم ممارسة النشاط الزراعي بأرض المحميات، مع الحفاظ على حق الدولة، وتوفيق أوضاع المتعدين، موجهاً بإخطار المخالفين قبل البدء في عمليات الإزالة.

كما وجه رؤساء المدن بمراجعة تعديات البناء على الأراضي الزراعية لأصحاب الملكيات الخاصة، الذين تقدموا أصحابها للتصالح، وتم رفض التصالح عليها، مشدداً على ضمها إلى حملات الإزالات، وكذلك أراضي أملاك الدولة التى تم تقديم طلبات تقنين بشأنها وتم رفضها من لجان التقنين.

ومن جهته، استعرض مدير عام أملاك الدولة بديوان عام محافظة الفيوم، ما تم إزالته من تعديات خلال اليوم الأول للموجه الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيراً إلى إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضي تحت ولاية المحافظة بمساحة 38 فداناً و9 قيراريط، إضافة لإزالة حالتي تعدٍ بالبناء على أراضي ولاية المحافظة بمساحة 676 مترًا مربعًا.