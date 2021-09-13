صحيفة معارضة ترصد المناسبات العلنية التي بكى فيها أردوغان

ذكرت صحيفة "زمان" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكى في مناسبة جديدة حين استمع لقصيدة شهيرة كانت تسببت في سجنه قبل نحو 20 عاما.

وعلقت الصحيفة التركية المعارضة على الموقف بزعمها أن أردوغان يشتهر "بتقديم رسائل عاطفية إلى الناخبين عندما يقترب موعد الانتخابات".

وعلى الرغم من أن الانتخابات هذه المرة لا تزال بعيدة وهي مقررة في يونيو من عام 2023، إلا أن "زمان" أشارت إلى أن أحزاب المعارضة التركية وفي مقدمتها، حزب الشعب الجمهوري يتوقعون إجراء انتخابات مبكرة، فيما يؤكد التحالف الحاكم المتألف من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية أنها ستجرى في موعدها المحدد.

وروت الصحيفة تفاصيل الحادثة الجديدة مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى مع وفود من الشباب قدمت من سائر المدن التركية، داخل متحف يدي جوزل أضام للآداب أثناء زيارته إلى قهرمان مرعش.

وفي هذه المناسبة، ألقى شاب يدعى أردم بايزييد قصيدة للشاعر التركي، ضياء غوقلب كلمة سبق وأن ألقاها أردوغان قبل سنوات وسجن على إثرها. وبكى أردوغان فور سماعه القصيدة من جديد.

واختارت الصحيفة التركية المعارضة من كلمات القصيدة عبارات تقول: "المآذن رماحنا، وقبابنا خوذاتنا، والمساجد ثكناتنا، والمؤمنون جنودنا".

ولفتت "زمان" إلى أن أردوغان ظهر في مواقف "عاطفية" مشابهة "قبيل الانتخابات خلال السنوات الماضية" تمثلت في المناسبات الآتية:

بكى أردوغان أثناء عزف ألحان أغنية "لا تبكي يا أمي"، وذلك خلال مشاركته في عقد نكاح جماعي قبيل الانتخابات المحلية في عام 2004.

بكى أردوغان خلال بث مباشر أثناء إلقائه النشيد الوطني من المنصة خلال اجتماع مجموعة نواب حزبه بالبرلمان، جرى ذلك قبيل الانتخابات البرلمانية في عام 2007.

بكى أردوغان في مقابلة تلفزيونية حين عرضت القناة لقطات من قصيدة سبق أن ألقاها بنفسه، وذلك قبيل الانتخابات المحلية في عام 2009

بكى أردوغان في اجتماع مجموعة من نواب حزبه أثناء قراءته الرسالة الأخيرة التي كتبها مصطفى بهلوان أوغلو الذي أعدم في 12 سبتمبر، كما بكى أثناء استماعه لأغنية أحمد كايا "أنشودة الشفق" خلال مشاركته في بث مباشر، قبيل استفتاء عام 2010.

بكى أردوغان قبيل الانتخابات البرلمانية في عام 2011 أثناء قراءة خبر من أعلى منصة البرلمان أثناء اجتماع مجموعة من نواب حزبه.

بكى أردوغان متأثرا برسالة من الطفلة أسماء البلتاجي التي توفيت خلال فض اعتصام رابعة العدوية في مصر قبيل الانتخابات المحلية في عام 2014.

بكى أردوغان قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2014 خلال بث مباشر على خلفية أناشيد تم إلقاؤها في إحدى الفعاليات.

بكى أردوغان قبيل الانتخابات البرلمانية في عام 2015 خلال بث مباشر أثناء مشاهدة لقطات له في اجتماع بعنوان "28 فبراير".

بكى أردوغان أيضا خلال بث مباشر عقب قصيدة ألقاها طلبة داخل مدرسة أثناء زيارته إلى ألبانيا في مايو من عام 2015.