مدرب الترجي يحدد احتياجات الفريق بعد رحيل النقاز وبن غيث

تحدث راضي الجعايدي المدير الفني للترجي الرياضي التونسي عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، لافتا إلى التدعيمات المطلوبة لصفوف بطل الدوري المحلي.

الترجي الذي حاز على بطولة دوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019، ودع منافسات آخر نسختين من الدورين ربع ونصف النهائي على الترتيب، ورحل عن القيادة الفنية للفريق التونسي، معين الشعباني المنتقل لتدريب المصري البورسعيدي، وتولى المهمة خلفا له مدافع الفريق الأسبق راضي الجعايدي.

وقال الجعايدي عبر "تويتر" " ركزنا عملنا خلال المدة الاخيرة على التقييم الفردي و الجماعي للاعبين و تحديد المجموعة التي ستواصل المشوار مع الفريق الأول.

نحن بصدد تحضير فريق متكامل يجمع بين طموح الاعبين الشبان من أبناء النادي مع انتداب لاعبين قادرين على تقديم الإضافة للمجموعة و ذلك وفق برنامج عمل متطور و دقيق".

وتابع: " لتحديد حاجيات الفريق. لدينا نقائص في بعض المراكز و خاصة في الهجوم، و نحن نعمل مع كامل المسؤولين على تلافيها في أقرب الآجال.

يفصلنا أسبوع قبل العودة للمباريات الرسمية لهذا الموسم. لدينا كامل الثقة في اللاعبين و نعول على الدعم و التشجيع المتواصل لجماهيرنا الوفية".

وسبق أن فسخ الترجي عقد مهاجمه الغاني خالد عبدالباسط بعد 6 أشهر فقط بقميص الفريق، كما سبق أن أعلن حمدي النقاز الظهير الأيمن والجزائري عبدالرؤوف بن غيث رحيلهما عن الفريق، بفسخ التعاقد.