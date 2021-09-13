ميدو: محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ

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يرى أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد صلاح هداف ليفربول، هو أفضل لاعب عربي في التاريخ.

وقال ميدو عبر "تويتر": "رأيي إن محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ.. أكثر لاعب عربي سجل أهداف في أقوى دوري في العالم وفاز بالبريمييرليج والتشامبيونز ليج وأحرز هدف في كأس العالم ومازال أمامه إن شاء الله سنوات لتقديم المزيد".

وتابع: "لا يوجد أي وجه مقارنة بينه وبين أي لاعب عربي آخر رغم وجود لاعبين عرب عظماء".

وكان صلاح قد كتب لنفسه وللاعبين المصريين والعرب تاريخياً جديداً أمس الأحد بتسجيله الهدف رقم 100 في البريمييرليج بعدما تقدم لليفربول على ليدز يونايتد في المباراة التي انتهت بثلاثية بيضاء للريدز.