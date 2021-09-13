مدير نوفارتس: توفير العلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات الشوكي إنجاز تاريخي لمصر

قال الدكتور علي عمر مدير شركة نوفارتس مصر، إن الاتفاقية الموقع بين مصر والشركة لتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات الشوكي تحمل أهمية كبيرة، كونها تساعد في إنقاذ المرضى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أن مصر هي أول دولة توقّع مثل هذه الاتفاقية في إفريقيا، مشددًا على أن وجود هذا العلاج الجيني في مصر هو إنجاز تاريخي للدولة وللشركة أيضًا.

وأوضح أن تصنيع العلاج الجيني يحمل قدرًا من الصعوبة، لكنّ الشركة جاهزة لدعم المريض المصري، مؤكدًا أن فحوصات ما قبل تصنيع هذا الدواء تمثّل حجر الأساس في معالجة المريض.

وأشار إلى أن تصنيع العلاج يكون وفقًا لحالة كل مريض، وذلك لتحديد الجرعة التي سيحصل عليها، لافتًا إلى أن شحن العلاج إلى مصر كان ميسرًا للغاية.

وتابع: "مصر أكثر دولة على مستوى الشرق الأوسط حقنت مرضى خلال شهر واحد فقط.. العدد وصل إلى 23 حالة.. هذا إنجاز كبير".