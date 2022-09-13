دار الإفتاء تطلق صفحة خاصة بتنمية الأسرة على بوابتها الإلكترونية

أطلقت دار الإفتاء المصرية صفحة خاصة، منبثقة عن بوابتها الإلكترونية الرئيسة تحت عنوان "تنمية الأسرة"، وذلك مواكبةً للتحوُّل الرقْمي، وحرصًا على تيسير طرق التواصل والتفاعل مع الأسرة المصرية، وتقديم كل ما يهمها في شئون الاستشارات الدينية.



وتُعنى هذه الصفحة بنشر كلِّ ما يتعلَّق بالأسرة والمجتمع، من مقالات وفتاوى معتمدة من دار الإفتاء المصرية في كلِّ المسائل التفصيلية الخاصة بعقد الزواج ومقدماته ومآلاته؛ من إنجاب ورعاية ونفقة وحقوق ينبغي مراعاتها، وذلك من خلال فتاوى مقروءة ومجموعة من الفتاوى المرئية وفيديوهات الموشن جرافيك.



وحرصت الدار على عرض أحد إصدارات الدار وهو (كتاب دليل الأسرة في الإسلام) في جزأين، يحتوي على إرشادات ونصائح اجتماعية بضوابط شرعية.



وتحتوي الصفحة على ركن يختص بمسائل فقه المرأة، وهي الفتاوى الشرعية التي تحتاج إليها المرأة ويكثر السؤال عنها؛ سواء في العبادات أو المعاملات أو الحقوق وغيرها مع اختلاف حالتها الاجتماعية ودَورها في المجتمع.



كما تهدف الدارُ من خلال هذه الصفحة إلى توعية المقبلين على الزواج، وكذلك توعية المتزوجين بالفعل، من خلال إعلامهم بالأحكام الشرعية التي تساهم في توفير بيئة صحية هادفة، فخصَّصت ركنًا خاصًّا بفتاوى الزواج الذي يدعم البناء الأُسري السليم والحماية للطرفين، والأسرة بجميع أفرادها.



وتتميَّز الصفحة أيضا بإعداد قسم مستقل بالرعاية والتربية، يضم فتاوى دار الإفتاء المصرية التي تتعلَّق بتعامل بأفراد الأسرة الواحدة مع بعضهم البعض ومعرفة الحقوق والواجبات.



يأتي هذا ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة ورعايتها؛ حيث أَوْلَت دار الإفتاء المصرية اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف باعتباره هدفًا رئيسًا تحرص الشريعة الإسلامية على حفظه.