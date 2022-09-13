الأردن: جنوح سفينة شحن ترفع علم دولة بالاو على شاطئ العقبة

أعلنت السلطات الأردنية، عن جنوح إحدى سفن الشحن، التي ترفع علم دولة بالاو، اليوم الثلاثاء، وذلك في أثناء دخولها المياه الإقليمية تجاه منطقة الرسو نحو شواطئ المحمية البحرية بقرب من محطة العلوم البحرية على شاطئ خليج العقبة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، قوله، إن "القوة البحرية الملكية أبلغت المفوضية بالحادث، وجرى التعامل معه مباشرة بالتوجيه لقطر السفينة وإعادتها إلى المسار نحو منطقة الرسو بعيدا عن الشاطئ".

وأكد أن فريق الغوص في المحمية البحرية وفريق تقييم الضرر البيئي، باشرا باستكشاف المنطقة لضمان عدم حدوث أضرار في الحيد المرجاني، وتوجيه الهيئة البحرية الأردنية لحجز السفينة، وتزويد السلطة بجميع التفاصيل المتعلقة بالسفينة لتحويلها إلى الادعاء العام لإجراء المقتضى القانوني حسب نظام حماية البيئة.