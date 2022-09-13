السفارة الأمريكية في ألمانيا: قرارات المساعدات العسكرية تتخذها الدول بنفسها

شجعت السفارة الأمريكية في برلين ألمانيا وحلفاء آخرين على تقديم "أكبر قدر ممكن من الدعم" في المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وكتبت السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء مشيرة أيضا إلى تصريحات السفيرة الأمريكية آمي جوتمان: "إننا نقدر الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا وسنواصل التنسيق بشكل وثيق مع برلين... سياسة الولايات المتحدة لم تتغير".

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك تنسيق لتسليم دبابات قتالية غربية طالبت بها أوكرانيا، أو طبيعة هذا التنسيق. وكتبت السفارة عن دعم أوكرانيا: "في النهاية القرار بشأن نوع المساعدة تتخذه كل دولة بنفسها".