تقرير: رصد نحو 560 ألف محاولة قرصنة إلكترونية ضد حكومة كوريا الجنوبية في 6 سنوات

أظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن حكومة كوريا الجنوبية شهدت ما يقرب من 560 ألف محاولة قرصنة إلكترونية خارجية لأنظمة الكمبيوتر الرئيسية على مدى السنوات الست الماضية، وكانت 43% من تلك المحاولات من الصين والولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير وزارة الداخلية المقدم إلى النائب لي هاي سيك من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تم اكتشاف 558 ألفا و674 محاولة قرصنة ضد أنظمة الكمبيوتر الحكومية الرئيسية في الفترة من عام 2017 وحتى يوليو من العام الجاري، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ومنذ وصولها إلى 62 ألفا و532 حالة في عام 2017، كانت محاولات القرصنة في اتجاه تصاعدي لتصل إلى 94 ألفا و980 في عام 2018، و124 ألفا و754 حالة في عام 2019، و108 آلاف و810 حالة في عام 2020 و101 ألف و123 حالة في العام الماضي، حسبما أظهر التقرير.

وأظهرت تحليلات بروتوكول الإنترنت أن 127 ألفا و908 حالات أو 9ر22% من محاولات القرصنة المكتشفة كانت من الصين، في حين تبين أن 113 ألفا و86 حالة أو 2ر20%، كانت من الولايات المتحدة.

وشكلت محاولات القرصنة من داخل كوريا الجنوبية 5ر8%، تليها محاولات القرصنة في روسيا بنسبة 7ر4%، وألمانيا بنسبة 8ر2%، والبرازيل بنسبة 4ر2%.

ووفقا للتقرير، فإن ما مجموعه 9ر40% من محاولات القرصنة التي تم رصدها كانت تهدف إلى تسريب المعلومات، تليها عملية جمع المعلومات بنسبة 5ر16%.