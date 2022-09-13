أوكرانيا والمنظمة الدولية للهجرة تبحثان سبل دعم النازحين داخليا خلال فصل الشتاء

بحثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو مشاركة المنظمة في دعم النازحين داخليا خلال فصل الشتاء المقبل.

وقالت فيريشوك - وفقا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - :"قبل حلول فصل الشتاء، تواجه أوكرانيا تحديات كبيرة ويجب أن نستقبل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مناطق آمنة ونؤويهم في ظروف مناسبة".. مضيفة:"هذه هي جبهتنا الإنسانية التي تحتاج إلى دعم قوي، بما في ذلك دعم المنظمات الدولية، لذلك، نأمل في تعاون فعال مع المنظمة الدولية للهجرة.. سوف ننتصر معا".

وناقش الجانبان - خلال اجتماع بينهما - سبل التعاون على الصعيد الإنساني، ولا سيما مشاركة المنظمة الدولية للهجرة في دعم المشردين داخليا في أماكن إقامتهم.

وتحدثت فيريشوك وفيتورينو أيضا عن تعاون وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية والمنظمة الدولية للهجرة في تقديم المساعدة والدعم المالي للأوكرانيين الذين يتم إجلاؤهم من الأراضي المحتلة مؤقتا والمناطق الخطرة.

يشار إلى أنه منذ 24 فبراير الماضي، يجبر التدخل العسكري الروسي واسع النطاق في أوكرانيا عدة ملايين من الأوكرانيين على مغادرة منازلهم هربا من الأوضاع المتدهورة.