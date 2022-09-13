العراق يطالب الأمم المتحدة حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري

أفاد مسؤول عراقي كبير اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية طلبت من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري لايواء عناصر وعوائل تنظيم داعش.

وقال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، خلال أستقباله وفدا من البرلمان الألماني برئاسة نيلس شميد، "إن الأوضاع في العراق في تحسن مستمر، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة عصابات داعش الإرهابية"، حسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي.

وأضاف أن العراق يعتز بالدول التي وقفت إلى جانبه في حربه ضد الإرهاب، وأن داعش مازال يشكل خطرا،وعلى المجتمع الدولي أن يبقى متماسكا لمواجهة هذا الخطر.

وأكد الأعرجي "حاجة العراق إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال ضبط الحدود ومكافحة المخدرات، والأمن السيبراني، والتعاون التكنولوجي، وكذلك التعاون في المجالات الاقتصادية، وأن القوات العراقية لديها خبرة ميدانية في التعامل مع الإرهاب".

وأكد الوفد النيابي الألماني أن العراق شريك مهم والعلاقات بين ألمانيا والعراق جيدة كونها تركز على الأمن الإنساني من خلال عدة جوانب بعيدا عن الجانب العسكري.

ووفقا للبيان، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية- الألمانية وسبل تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم البلدين.