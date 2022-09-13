علق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على واقعة الكشف الطبي على الحكام في أماكن غير مجهزة، مؤكدًا أنهم أوقفوا تلك المهزلة.

وكانت الصورة المنتشرة لحكام دوري الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، حين خضوعهم للكشف الطبي استعدادًا للموسم الجديد داخل أماكن غير مجهزة، قد أثار جدلًا واسعًا.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": «لن ننكر واقعة حدثت بالفعل، وهذه الصورة حقيقية، هؤلاء كانوا حكام محافظة المنوفية أثناء خضوعهم للكشف الطبي بمحافظة الغربية».

وأوضح: «جرت العادة أن يتم الكشف الطبي داخل المستشفيات الخاصة بالطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة».

ونوه: «خاطبنا وزارة الشباب منذ شهر ونصف برغبتنا في إجراء الكشف الطبي للحكام والرد تأخر، بعض المناطق لجأت إلى نقابة المهن الرياضية للكشف من خلالها».

وواصل: «بعد مشاهدة الصورة بالأمس، عقدنا جلسة طارئة من خلال الجروب الخاصة بأعضاء اتحاد الكرة، واوقفنا هذه المهزلة».

وأتم: «أصدرنا قرارًا بإيقاف تلك المهزلة قبل خروج تلك الصورة للإعلام، ونتابع الموقف خلال الساعات المقبلة».