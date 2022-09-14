الاكتتاب في السندات الثلاثينية الأمريكية فوق المتوسط

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 18 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أعلى من المتوسط، بعد أن باعت أمس سندات مدتها ثلاث سنوات وسندات مدتها عشر سنوات.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 5.511% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.42 مرة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 21 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 3.106% ومعدل التغطية 3.31 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 2.33 مرة.

وأعلنت الوزارة أمس الاثنين بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 41 مليار دولار حيث كان الطلب عليها فوق المتوسط بنسبة طفيفة، كما أعلنت أمس بيع سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار حيث كان الطلب عليها أقل من المتوسط.