تركيا تعلن مصرع 6 مهاجرين بينهم طفلان في عرض البحر بعدما أبعدتهم اليونان

أعلنت تركيا مصرع 6 مهاجرين بينهم طفلان في عرض البحر بعدما أبعدتهم اليونان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الثلاثاء.

ولفت مراسل الوكالة إلى «مصرع 6 مهاجرين غير نظاميين، دفعتهم اليونان إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة، هم رضيعان وامرأة و3 أطفال».

وقررت اليونان الأسبوع الماضي، توسيع سياجها الحدودي مع تركيا، خوفا من مزيد من موجات اللاجئين التي اجتاحت حدودها قبل سنوات، وسط توتر متزايد بين البلدين.

وقال وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس تيودوريكاكوس، إن اليونان تعتزم زيادة طول السياج المقام من الخرسانة المسلحة والأسلاك الشائكة على حدودها الشمالية مع تركيا، لمنع دخول المهاجرين.

وبدأت إقامة السياج عام 2012 وأقيم آخر امتداد له في عام 2021، بعد مرور عام على محاولة عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الشمالية لليونان، وذلك عندما قالت تركيا إنها لن تمنع المهاجرين من القيام بتلك المحاولات.

كما تعتزم الحكومة اليونانية وظيف 250 حارسا إضافيا وتحديث نظم المراقبة في المنطقة، خاصة بعدما كشفت بيانات الشرطة عن القبض على 7484 لاجئا ومهاجرا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، من بينهم 3554 في إيفروس.