بريطانيا: حظر تحليق الطائرات على ارتفاع منخفض أثناء مراسم جنازة الملكة

قررت السلطات البريطانية حظر تحليق الطائرات على ارتفاع أقل من مستوى معين فوق أجزاء من لندن وإدنبرة أثناء مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت هيئة الطيران المدني إنه تقرر فرض الحظر في إطار ترتيبات أمنية أوسع نطاقا، مشيرة إلى أنه ينطبق على طائرات تشمل الطائرات الخاصة والمناطيد الصغيرة والطائرات الورقية والمظلات.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)عن متحدث باسم الهيئة قوله إن هذا الإجراء سيوفر "غطاء حماية" فوق مناطق محظورة، لكنه لن يؤثر على الرحلات التجارية لأنها تحلق فوق الارتفاع المحظور فيه التحليق.

وأضاف أنه لن يتم السماح للطائرات بالتحليق على ارتفاع أقل من 2500 قدم فوق مستوى سطح البحر في وسط لندن حتى السابعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) يوم 19 أيلول/سبتمبر، مع إمكانية تمديد هذه المدة.