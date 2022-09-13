قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، إن «نجاح الحوار يتطلب مناخًا معينًا وشروطًا واضحة»، مشيرًا إلى أن «الحوار يجب أن يكون بين أطراف مختلفة التوجه، كأن يجرى على سبيل المثال بين الحكومة والمعارضة والمستقلين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن تنظيم الحوار بين 19 شخصًا أمر صعب ويؤدي إلى تعطيل الوقت، معربًا عن أمله في إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة.

وأوضح أن «الحوار لا يقتصر على متحاورين، بل هو حوار وطني يهم كل الناس للمتابعة والاستماع للرأي والرأي الآخر»، قائلًا إنه «كان يتمنى التركيز على محور أو اثنين فقط بالحوار، وهما السياسي والاقتصادي وإضافة لهم التعليم».

ورأى «غنيم» بأن «الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي سحبت سجادة من تحت الحوار الوطني، فيما يخص ملف هام وهو الاقتصاد»، متابعًا: «أرجو خروج المتحاورين بتوصيات واضحة، حتى لو هناك خلاف فيها، يبرز الخلاف وألا يتحول لمكلمة طويلة الأجل، لا تغني ولا تسمن من جوع».

وذكر أن «الحوار الوطني له تاريخ في مصر»، مستشهدًا بالحوار الذي شهدته الدولة بعد الانفصال عن سوريا، وحوار مارس لعام 1968، والحوار أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد الفتنة الطائفية، وأيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حول الاقتصاد.

وتابع: «تلك الحوارات لم تفرز شيئًا واضحًا يفيد الوطن، وأرجو أن يكون الحوار الحالي مختلفًا، الفكرة الأساسية والمحور الهام في الحوار الجانب السياسي؛ لأنه يصنع الاقتصاد والتعليم ويديره كما يدير أي شأن آخر».

ونوه إلى أن «الحوار الوطني شكل عارض وليس الأمر المستقر»، موضحًا أن «الحوار الوطني المستمر يكون من خلال البرلمان، وكيف سيتشكل في المستقبل ليؤدي دوره في الحوار الوطني المستمر».

وعن عودة بعض رموز المعارضة مرة أخرى إلى مصر، عقب: «نفتح صدورنا لكل الأفكار إلا من قاموا بالتدمير والحرق وخلافه، يقول رأيه ولو لم يعجبك رأيه فأعلن الرأي الآخر والمضاد، الرأي الآخر مهم، ولو شخص هاجم النظام فهي ليست جريمة».