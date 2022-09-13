ينطلق اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، أول معسكر تحضيري لمنتخب مصر الأول، بشهر سبتمبر، تحت قيادة المدير الفني الجديد للفراعنة، البرتغالي روي فيتوريا، والذي تعاقد معه اتحاد الكرة، لقيادة المنتخب حتى 2026، خلفًا لإيهاب جلال.

اتحاد الكرة كان قد أعلن في الأيام الماضية، انضمام أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق، للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا.

الشكل النهائي للجهاز المعاون للمدرب البرتغالي أصبح مكون من تيكسيرا (مدرب عام)، وسيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)، وأيمن عبد العزيز مدرب مساعد، ولويس ستيفاس (مدرب حراس مرمى)، ووالتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب ومحمد غرابة مديرا إدرايا، ومحمد مراد منسقا إعلاميا ومينا سامح وعلى محمد على إداريين.

فيتوريا كان قد أعلن في الفترة الماضية، قائمة أسماء اللاعبين المحليين المنضمين لمعسكر المنتخب الذي سيكون على فترتين، الأولى ينطلق من يوم 13 وحتى 17 سبتمبر، والفترة الثانية، من يوم 19 وحتى 27 سبتمبر الجاري.

وسيشهد التجمع الأول للمنتخب، تواجد اللاعبين المحليين، بدون اللاعبين المحترفين، وأيضا اللاعبين الذين سيشاركون مع أنديتهم في البطولات الإفريقية.

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي

محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف.

ويخوض منتخب مصر الأول، خلال معسكر شهر سبتمبر، مواجهتين وديتين أمام النيجر وليبيريا مقرر لهما يومي 23 و 27 من الشهر الجاري.