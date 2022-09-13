شهدت ساحة الهناجر فعالية الحكي التي ضمت 9 حكائين، ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، المهداة لاسم الفنان خالد صالح.

وأثارت منصة الحكواتي حالة فنية خاصة وحضور جماهيري كبير، حيث امتلأت الساحة بالجمهور وشاهد بعض الجمهور الفعالية وقوفا، حيث احتفت منصة الحكواتي هذا العام بحكائين مصريين يمثلون ألوانا مختلفة من طرق الحكي عبر ثقافاتهم المتباينة وتقنياتهم، وقام بتنسيق الفعالية الفنان محمد عبد الفتاح.

وشارك بمنصة الحكواتي نخبة من الحكائين المصريين، وهم: الفنان سيد الرومي، أبانوب زكريا، أماني خليل، إسراء هشام، هناء الخواجة، أمينة صلاح الدين، مي عبد السلام، إسلام فودة.