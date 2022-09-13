إعصار مويفا يتجاوز جزر أوكيناوا اليابانية ويتحرك ببطء نحو الصين

قالت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الثلاثاء، إن إعصار "مويفا" القوي صاحبته رياح شديدة خلال الليلة الماضية، بالتوقيت المحلي، أثناء مروره بمجموعة من الجزر بمقاطعة " أوكيناوا"، أقصى جنوب البلاد، في تحركه ببطء نحو بحر الصين الشرقي.



وطلبت الهيئة من سكان المقاطعة توخي الحذر تحسبا للرياح الشديدة والأمواج العالية وحدوث انهيارات طينية، مع توقع استمرار الظروف السيئة حتى غدا الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.



وقالت الهيئة إن الإعصار، وهو الثاني عشر هذا الموسم، سار على بعد 160 كيلومترا شمال جزيرة إيشيجاكي في مقاطعة أوكيناوا الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، وإنه يتحرك شمالا بسرعة نحو 10 كيلومترات/ ساعة، وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة له 216 كيلومترا/ ساعة.



وأوضحت الهيئة أيضا أن من المتوقع أن يستمر الإعصار في التوجه شمالا نحو البر الرئيسي للصين بعد غد الخميس.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح القصوى في أوكيناوا اليوم الثلاثاء إلى 180 كيلومترا/ ساعة، وأن تبلغ السرعة القصوى 90 كيلومترا/ ساعة يوم غد الأربعاء، كما توقعت هطول أمطار بارتفاع 100 مليمترا في أوكيناوا لمدة 24 ساعة تنتهي في الساعة 6 صباحا يوم غد الأربعاء بالتوقيت المحلي.