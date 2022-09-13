صرحت عمدة باريس، آن هيدالجو، بأن عدة معالم في العاصمة الفرنسية باريس ستتوقف عن الإضاءة عند العاشرة مساء اعتبارًا من 23 سبتمبر المقبل بسبب أزمة الطاقة التي تأثرت بها فرنسا كما هو الحال في عدة دول أخرى.

وأعلنت آن هيدالجو، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة الفرنسية ستتوقف في الساعة العاشرة (الثامنة بتوقيت غرينتش) اعتبارًا من 23 سبتمبر المقبل بسبب أزمة الطاقة.

وترفض رئيسة البلدية وقف الإضاءة في الطرقات لدواعي أمنية؛ إلا أنها تطالب الدولة باتخاذ إجراءات مماثلة بالنسبة للآثار الوطنية وأصحاب المباني الأثرية الخاصة.

يذكر أن دول أوروبا تعاني حاليًا من أزمة في الطاقة إثر خنق روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي والنفط -إلى أقل من النصف تقريبًا- ردًا على فرض الغرب عقوبات عليها جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.