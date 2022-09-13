ارتفاع معدل الفقر في أمريكا للعام الثاني على التوالي



أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، استقرار مستوى دخل الأسر الأمريكية خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، في حين ارتفع معدل الفقر في البلاد للعام الثاني على التوالي نتيجة تباطؤ تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات مكتب التعداد الأمريكي الصادرة اليوم القول إن متوسط دخل الأسرة الأمريكية بعد حساب معدل التضخم ارتفع خلال العام الماضي بنسبة طفيفة إلى 8ر70 ألف دولار، في حين ارتفع معدل الفقر إلى 6ر11% مقابل 4ر11% خلال 2020. وكان معدل الفقر قد وصل إلى أقل مستوياته منذ ستة عقود في عام 2010.



وذكرت بلومبرج أن هذه البيانات تساعد في رسم صورة للأحوال الاقتصادية للأسر الأمريكية خلال أول عام من حكم الرئيس جو بايدن بعد الاضطراب الذي شهده عام 2020 عندما اضطرت الإدارة الأمريكية إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتراجع معدل البطالة السنوي في الولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى 3ر5% بعد ارتفاعه في العام السابق إلى 1ر8% وكان أعلى مستوى له منذ تسع سنوات. وفي عام 2019 كان معدل البطالة تقريبا عند مستواه اليوم وهو 7ر3%.