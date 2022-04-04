الدفاع الأوكرانية: تحرير أكثر من 300 مستوطنة خلال هجوم للقوات الأوكرانية في خاركييف

قالت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من تحرير أكثر من 300 مستوطنة، وذلك خلال الهجوم المضاد الأخير للقوات الأوكرانية في منطقة خاركييف.

وأضافت ماليار -حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية- أن عملية التحرير في خاركييف استمرت عدة أيام، وكان من المفترض أن تستمر بنفس القدر، موضحة أنه تم تحرير 3 آلاف و800 كيلومتر مربع وأكثر من 300 مستوطنة، كما تم تحرير نحو 150 ألف شخص، مشيرة إلى أنه كان يتم احتجازهم كرهائن، على حد قولها.

وأشارت نائبة وزير الدفاع إلى أن العملية مستمرة وستستمر حتى التحرير الكامل لمنطقة خاركييف، موضحة أنه لن يتم الكشف عن تفاصيل المهمة الحالية.

وذكرت يوكرين فورم أنه تم السيطرة على ما يقرب من ثلث منطقة خاركييف مؤقتا بحلول بداية شهر سبتمبر، خلال هجوم واسع النطاق شنته القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تحرير بلدات بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك وفوفتشانسك، فضلا عن قريتي فيليكي بورلوك ودفوريتشنا والمستوطنات في ديراتشيف وزولوتشيف.