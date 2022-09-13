محافظ الدقهلية يوجه بتنفيذ خطة مكثفة من الإجراءات استعدادا لموسم الشتاء

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم إعداد خطة استعدادات مكثفة، واتخاذ إجراءات وتدابير شاملة بالمحافظة مع قدوم موسم الشتاء واحتمالية هطول الأمطار الغزيرة.



وكلف "مختار"، المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات وسيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة تنفيذ خطة لانتشارها بنطاق المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



ويأتي ذلك للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة، وكذا تنفيذ سيناريو محاكاة للتعامل مع أحد الانسدادات أثناء سقوط الأمطار للاطمئنان لفاعلية التعامل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز على الطبيعة.



وأشار "المحافظ"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كل الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال موسم الأمطار للتقليل من الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظل أجواء الطقس الصعبة.



وأضاف "المحافظ"، أنه تقرر تشكيل لجان فرعية لإعداد جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول، وكذا تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وتمركز المعدات الخاصة بها، موجهًا الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كل الإجراءات المتخذة من قبل كل الأجهزة لضمان موسم شتاء آمن.



وأكد الحصر الكامل لجميع إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة، وإمكانات الجهات المختلفة من المعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية.



كما وجه المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعمل حصر شامل لجميع بالوعات الامطار وأماكن تصريف مياه الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة وصيانتها وتسليكها بالتنسيق مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاقهم، وكذا ضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية برئاسات المراكز والمدن والأحياء للقيام بإمداد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكل الأحداث الطارئة على مدار اليوم خلال موسم الشتاء.



وفي ذات السياق أكد "محافظ الدقهلية"، أنه وجه شركة كهرباء شمال الدلتا بالتأكد من جميع أبراج الكهرباء وخطوط الكهرباء، وتأمينها ضد أيه مخاطر نتيجة الأمطار أو السيول.