رئيس الوفد الطبي المصري بالسودان: نواصل تقديم العون الطبي للأشقاء في الولاية الشمالية

تواصل الفرق الطبية التابعة للوفد الطبي أعمالها في تقديم العون والخدمات الطبية والصحية لمواطني الولاية الشمالية ودنقلا بجمهورية السودان.

وأكد الدكتور هاني فؤاد رئيس الوفد الطبي المصري الزائر للولاية الشمالية - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالسودان اليوم الثلاثاء - متانة العلاقات الأزلية والتاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، مشيرًا إلى أن القافلة التي تضم ثلاث فرق طبية وصحية تأتي تأكيدًا لدعم ووقوف مصر قيادة وحكومة وشعبًا مع السودان على كافة الأصعدة ومنها الدعم الطبي والصحي.

وأوضح فؤاد هاني أن هذه القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية التي توالي تقديم الدعم الطبي والصحي، حيث إنها تقوم من خلال الفرق الطبية الثلاث التي تضمها بتقديم العون الصحي للأشقاء في الولاية الشمالية ودنقلا والقرى التابعة لها، لافتًا إلى أنها تشتمل عددًا من التخصصات في مجالات الأطفال والباطنة والصدرية وطب المناطق الحارة، مجددًا سعادة الوفد الطبي المصري بزيارة مدينة دنقلا وتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بها، متمنيًا أن تحقق القافلة أهدافها المنشودة.

وأضاف فؤاد أن الوفد الطبي المصري يباشر عمله ميدانيًا، اليوم الثلاثاء، بالمناطق المتأثرة التي حددتها الجهات المختصة بدنقلا وهي السليم وسورتود والشيخ شريف وبقية المناطق المتضررة، مؤكدًا أن القافلة الطبية المصرية تقوم بصرف العلاج اللازم للحالات المرضية التي يتم الكشف عليها من خلال الأدوية "15 طنًا من الأدوية" التي تصطحبها معها القافلة.

من جانب، قال مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالشمالية، إن زيارة الوفد الطبي المصري تجيء دعمًا ومساندة لدرء آثار الخريف، مشيرًا إلى أن هذا العمل يعد واحدًا من امتدادات العلاقات والاستراتيجية الأزلية بين الشعبين السوداني والمصري، مبينًا أن هناك عيادات مستمرة في تخصصات عدة داخل مستشفى دنقلا التخصصي فضلاً عن الزيارات الميدانية للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول.

وأعلن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالشمالية أن هناك مقابلات وعيادات للمرضي والمحتاجين وتقديم العلاجات المجانية ضمن زيارة الوفد الطبي المصري، مشيدًا في الوقت ذاته، بحكومة الولاية ومواطني مدينة دنقلا على استقبالهم الكبير للوفد المصري.

وأكد جاهزية وزارة الصحة لتسهيل عمل القافلة حتى تؤدي دورها المطلوب، مضيفًا أن هناك قوافل طبية أخرى ستعلن عنها وزارة الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية مجذوب الخليفة سعيد ومدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الدكتور نزار عثمان وعدد من القيادات ومواطني مدينة دنقلا كانوا قد قاموا باستقبال القافلة والوفد الطبي المصري عند مدخل دنقلا.