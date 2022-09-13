يُعرض، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا، غدا /الأربعاء/، المونودراما المسرحية "أزهار"، ضمن العروض المشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، والمستمرة حتى 16 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

مونودراما "أزهار" تُعرض في الساعة السابعة من مساء غد، وهي إنتاج فرقة التسعين، وتأليف جميل الرجة، وإخراج حسين جوير، وتمثيل إيمان عبد الحسن، والمسرحية عن رحلة امرأة مرت عليها ظروف وأزمات بسبب الحروب وما لحقتها من تبعات ومشاكل نفسية واجتماعية لتواجه فقدان الحبيب والزوج والأخ والابن والأب، والعمل يسلط الضوء على معاناة المرأة العراقية بشكل عام وما عانته من ويلات الحرب.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما كرَّم في دورته الخامسة -التي افتتحت أمس /الاثنين/- قامات مصرية وعربية ودولية، على رأسهم الفنان الراحل خالد صالح حامل اسم الدورة، والمخرج خالد جلال، والفنان الراحل محمود الألفي، والفنانة لقاء الخميسي، ومن سلطنة عمان الفنانة الراحلة شمعة محمد، ومن ألمانيا المخرج ماتياس جيرت.