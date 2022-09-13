حصد النجم العالمي مايكل كيتون جائزة أفضل ممثل في عمل قصير في حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2022، وذلك عن دوره في مسلسل "Dopesick"، الذي يذاع عبر منصة "Hulu"، بينما فاز الممثل موراي بارتليت بجائزة أفضل ممثل مساعد في عمل قصير عن دوره في مسلسل " The White Lotus".

توافد النجوم المرشحين على السجادة الذهبية للدورة الرابعة والسبعين من حفل الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية؛ المانحة لجوائز إيمي لعام 2022، وتم استبدال السجادة الحمراء الرسمية بالسجادة الذهبية، كما حرص منظمو الحفل على تعطيرها بعطر خاص استعدادا لاستقبال النجوم.

يقام الحفل الآن بمدينة لوس أنجلوس ويذاع مباشرة على فضائية "NBC" و "Peacock"، إلى جانب "OSN" التي أعلنت انضمامها مؤخرا للفضائيات المختصة بإذاعة الحفل، وتم اختيار الممثل الكوميدي كينان طومسون لتقديم حفل هذا العام.