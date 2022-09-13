الهجرة والتعليم العالي تعلنان موعد امتحانات الدفعة الثالثة للطلاب العائدين من أوكرانيا

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحديد المجلس الأعلى للجامعات موعد اختيارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، للمرة الثالثة، والبالغ عددهم 154 طالبا.



وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في إطار التنسيق المُستمر بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.



وأضاف البيان أن موعد الامتحانات سيكون كالتالي (كليتا الهندسة وطب الأسنان جامعة عين شمس يوم 20 سبتمبر الجاري وكليتا الطب والصيدلة جامعة القاهرة يوم 21 سبتمبر الجاري) وأن ذلك يأتي نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).



وتابع البيان أنه يجب على الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول)، وكذلك سداد مُقابل الامتحانات للكلية التي يؤدي الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه.



كان مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في فبراير الماضي في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمُقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.