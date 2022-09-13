 العاهل الأردني يتوجه إلى فرنسا في زيارة عمل - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 3:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

العاهل الأردني يتوجه إلى فرنسا في زيارة عمل

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 12:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 12:27 م

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة عمل.

ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني خلال الزيارة التي ترافقه فيها الملكة رانيا العبدالله، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك