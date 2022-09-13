العاهل الأردني يتوجه إلى فرنسا في زيارة عمل

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توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة عمل.
ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني خلال الزيارة التي ترافقه فيها الملكة رانيا العبدالله، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.