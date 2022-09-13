نجاح اختبار الكشف المبكر عن 26 نوعا من الأورام السرطانية وتحديد أماكنها

تبحث العديد من الجهات البحثية التوصل لطريقة لكشف الأورام السرطانية في مراحل مبكرة قبل انتشارها وصعوبة القضاء عليها.



ومن أحدث وأنجح تلك التجارب اختبار جاليري تيست الذي تمكن في أحدث تجاربه من كشف عشرات الأورام السرطانية وتحديد أماكنها في مراحل مبكرة.



ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن فريق من مركز ميموريال سلون كاترينج الأمريكي قام بتجربة اختبار جاليري على 6220 شخصا لينجح الاختبار في رصد 35 حالات سرطانية بينهم إيجابية التحليل.



وتمكن الاختبار من كشف 14 حالة في مراحل مبكرة للغاية من بينها أورام الرحم والبنكرياس التي يصعب الكشف المبكر عنها.



كما ومن بين الـ35 حالة كشف الاختبار 26 نوع أورام لم تتمكن اختبارات سابقة من الفحص المبكر لها.



وتقول ديب شريج الباحثة بالمركز إن الاختبار بإمكانه تحديد مكان الورم المرصود بدقة، بينما لا يتطلب تعقب أصل الورم أكثر من 3 أشهر حتي يتمكن الأطباء من القضاء بشكل فعال علي الانتشار.



وبلغت نسبة دقة الاختبار في استثناء الحالات السلبية غير المصابة 99.1%، وفقا لنتائج التجربة ما يعني انخفاض التشخيصات الخاطئة أثناء الفحص بالاختبار.