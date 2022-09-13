أكد صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أن النادي الأهلي يعد بيته وقضى داخله أفضل سنين عمره، لافتًا إلى وجود تشابه بين سيراميكا والأحمر من حيث التنظيم والإدارة.

وقال جمعة، في تصريحات تلفزيونية: «علاقتي بجماهير الأهلي ما زالت قوية، الجماهير كانت تدعمني دائمًا في كل الأوقات».

وعن الفرص التي حصل عليها مع الأهلي، أوضح: «حصلت على فرص كثيرة ولا اعتقد أن هناك لاعب سيحصل عليها، وخلال الست سنوات كانت هناك مشاكل كثيرة ولم يكن هناك تسرع من الإدارة في رحيلي وقد حصلت على العديد من الفرص (بدل الفرصة 10)».

وعن كواليس رحيله عن الأهلي، كشف: «سيد عبد الحفيظ تحدث معي أن الأهلي يريد أن يعيد ناصر ماهر وسأخرج لإعارة لنادي في التشيك لمدة عام ونصف، لكني قررت رحيل بشكل نهائي ووقعت على مخالصة مالية لأرحل حتى أرحل بشكل جيد».

وأتم: «كانت أسوأ لحظة لي هي الخروج من الأهلي وشعرت أنني كان يمكن أن أكون رقم 1 في النادي لكني صممت على أن أكمل مسيرتي وأعود مرة أخرى للمنتخب».