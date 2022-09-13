الإمارات: «سالك» تبدأ فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي

أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم الثلاثاء تسعير سهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه تم تحديد سعر السهم بواقع درهمين للسهم، متوقعة أن يكون إجمالي حجم الطرح ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار)، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).

ومن المقرر طرح مليار وخمسمائة مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة "سالك"، مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتمثّل جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي، وسيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، كما سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار.

فيما سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين "الصندوق".

وتمتد فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى يوم 20 سبتمبر الجاري، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين إلى 21 من الشهر الجاري.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 29 من الشهر الجاري، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.