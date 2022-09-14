أعلنت إيندراني راجح، الوزيرة بمكتب رئيس وزراء سنغافورة، ووزيرة الدولة للشؤون المالية، اليوم الثلاثاء، إنفاق ما إجمالية 72.3 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة من أجل التصدي لكوفيد-19 خلال العامين الماليين الماضيين.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن راجح قولها أمام البرلمان إنه من هذا المبلغ، تم استخدام 13.4 مليار دولار لإجراءات الصحة العامة، و50.6 مليار دولار لحماية الوظائف من خلال دعم العمال والشركات، و3ر8 مليار دولار للدعم المباشر للأسر والإعانات الاجتماعية الدعم الاجتماعي.

وتابعت إيندراني أن هذا المبلغ، الذي تم إنفاقه على مدار العامين الماليين 2020 و2021، كان أقل من مبلغ 100 مليار دولار كانت الحكومة قد تعهدت بها في وقت سابق.