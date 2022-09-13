قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبدالوهاب، إنه فوجئ من تصرف الفنانة، عندما قبّلت يده، خلال حفلها بختام مهرجان قرطاج الدولي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن شيرين قبل السفر اعتقدت بأنها لن تستطيع الغناء ولقاء الجمهور أو جاهزة لهم، مشيرًا إلى أن رأيه كان مختلفًا تمامًا عنها.

ولفت إلى أنه أخبر شيرين بأنها قادرة على الغناء ولقاء الجمهور، وأخبرها بأنه سيذهب معها إلى الحفل، موضحًا أن شيرين تحمست؛ لأنها شعرت بوجود دعم معها.

وتابع: «قلت لها أنتِ هتقدري، شيرين عندها إرادة قوية جدًا وعايزة بس مكنتش عارفة، لما عرفت داست، ولما رحنا المهرجان كنت أنا والسفير ووزيرة الثقافة قاعدين، ولما ندهت اسمي سلمت عليها وفوجئت بهذا التصرف بتقبيل يدي».

واستطرد: «كان هناك خليط من المشاعر أنا وهي والجمهور، حدث تفاعل غريب عفوي، له رد فعل إيجابي على كل الموجودين، الطبيب لا ينتظر تكريمًا من مريضه، لكن سعادتنا وتكريمنا لما أشوف الفرحة في عينه ونجاحي في سعادته ورجوعه للحياة».

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أثارت جدلًا واسعًا، بعد تقبيل يد طبيبها الخاص الدكتور نبيل عبد المقصود، خلال حفلها بختام مهرجان قرطاج الدولي.