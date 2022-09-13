حصد مسلسل "لعبة الحبار ــ Squid Game" على جائزة إيمي لعام 2022، كأفضل إخراج لمخرجه هوانج دونج هيوك.

صنع المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار ــ Squid Game" التاريخ؛ بحصوله على 14 ترشيحا، بما في ذلك أفضل دراما، ليصبح أول مسلسل غير ناطق باللغة الإنجليزية يتنافس على الجائزة الأولى في جوائز صناعة البث الأمريكية المرموقة "إيمي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح دراما تلفزيونية تم إنتاجها بلغة أخرى غير الإنجليزية في فئة أفضل دراما لجوائز "إيمي"، ويتنافس مسلسل "لعبة الحبار" على اللقب مع سبعة مسلسلات أخرى.

يأتي ترشيح لعبة الحبار بعد النجاح الكبير الذى حققه عقب ترشيحه في حفل توزيع جوائز "SAG" للأداء المتميز في مسلسل درامي ولأفضل دراما في جوائز «جولدن جلوب»، وفاز الممثل لي جونج جاي بجائزة "إندبندنت سبيريت"، بالإضافة إلى حصوله على جائزة ممثل درامي في جوائز اختيار النقاد في العام الماضي، كما فاز الممثل يونج سو بأول جائزة جولدن جلوب عن دوره، ليصبح أول ممثل كورى يفوز بالجائزة على الإطلاق.

كما تلقى النجوم بارك هاي سو، لي جونج جاي، جونج هو يون، لي يو مي، أوه يونج سو ترشيحاتهم الأولى في فئات التمثيل، ويُعد لعبة الحبار أيضا من أكثر مسلسلات منصة نتفليكس لهذا العام.