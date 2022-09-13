النقاز يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

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تعهد الدولي التونسي، حمدي النقاز، نجم الزمالك السابق، والمنتقل حديثًا لصفوف الإسماعيلي، ببذل قصارى جهده مع الدراويش.

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، أمس الإثنين، التعاقد مع حمدي النقاز لمدة 3 مواسم قادمة، في صفقة انتقال حر.

وكتب النقاز من خلال حسابه الرسمي على موقع (إنستجرام) :"اليوم أبدأ ببركة الله خطوة جديدة فى مشوارى الكروى مع إحدى القلاع المصرية العريقة النادى الإسماعيلى، أعد جماهير الدراويش ببذل قصارى جهدى مع النادى بداية من الموسم الجديد لأكون عن حسن ظنهم".

واجتاز النقاز اللاعب السابق لفرق النجم الساحلى والترجى والزمالك الاختبار الطبى بنجاح في الإسماعيلي ليتم حسم كل الأمور التعاقدية الخاصة به.