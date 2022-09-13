المفوضية الأوروبية توافق على خطة دعم استثمارات إيطالية بقيمة 380 مليون يورو

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وافقت المفوضية الأوروبية على خطة دعم استثمارات إيطالية بقيمة 380 مليون يورو لتحقيق انتعاش مستدام للاقتصاد في سياق جائحة فيروس "كورونا".

وذكر بيان على موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على المخطط بموجب "الإطار المؤقت للمساعدات الحكومية" وسيتم تمويله بشكل مشترك من قبل الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية.

وبموجب هذا النظام، يمكن منح المساعدة في أشكال مختلفة مثل المنح المباشرة وتقديم أسعار فائدة مدعومة على القروض، والقروض الميسرة والضمانات والسلف القابلة للسداد وحقوق الملكية والسندات.

وتهدف الخطة إلى دعم الاستثمارات الخاصة في الأصول الملموسة وغير الملموسة كحافز للتغلب على فجوة الاستثمار المتراكمة في الاقتصاد بسبب جائحة فيروس كورونا وتسريع التحولات الخضراء والرقمية.

وستكون الخطة مفتوحة للشركات العاملة في جميع القطاعات باستثناء القطاع المالي. ومن المتوقع أن يستفيد من برنامج المساعدات حوالي 5000 شركة.