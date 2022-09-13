قال الفنان باسم سمرة إنه لا توجد علاقة فنية مع الفنانة هيفاء وهبي ونستعد لتقديم فيلم "أشباح أوروبا" ولكن لمشاكل إنتاجية لم يتم اكتمال المشروع حتي الآن، وعلي المستوي الإنساني هيا فنانة رائعة وأصبحت متميزة من عمل إلي آخر.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس الجزء الثاني مع الدكتور عمرو الليثي، اشتركت في مسلسل مع مصطفي شعبان سيعرض في رمضان المقبل، وعمل درامي آخر مع محمد فراج، وأن مسالة الفلوس لا تهمني كثيرا ولا اتنازل أبدا في الجزء الفني الخاص بي.

وأشار إلي أن ما يوجد في الواقع من صعوبات وتحديات أصعب بكثير مما نقدمه، وأنا لا أحكم علي أدائي وانتظر رأي المشاهد والمتلقي.

وفي حياتي وجهت تحديات كبير ولحظات يأس، وأحب أشاهد طارق لطفي ماجد الكدواني، محمود حميدة، فراج، فتحي عيد الوهاب، ومن السيدات ريهام عبد الغفور، مني زكي، سوسن بدر، ليلي علوي.

ومن المخرجين يسري نصر الله، محمد خان، شريف عرفة، ومن المخرجين الشباب محمود سليمان.

وعن مسلسل بين السرايات للمؤلف أحمد عبد الله وهو من أهل المنطقة وتعرض لتهديد من أهل المنطقة خوفا من كشف أسرارهم، وتواصلت معاهم بأن من لديه ابن او بنت تريد التمثيل من الممكن أن تشارك في أحداث المسلسل.