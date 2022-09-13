ميليندا فرنش جيتس: كورونا والحرب تتسببان في انتكاسة المساعدات التنموية

دعت ميليندا فرنش جيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإنمائي.



وقالت الزوجة السابقة لمؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة للبرمجيات، بيل جيتس، في مقابلة مع صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "إذا استثمر المجتمع الدولي الآن، يمكن أن تتحسن سبل عيش الأفراد مرة أخرى ويمكن انتشال ملايين الأشخاص من الفقر".



وأضافت أن جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا أثرتا على المساعدات التنموية بشدة، وقالت: "لقد شهدنا تقدما مذهلا في مكافحة الملاريا والإيدز ووفيات الأطفال. والآن تخلف العالم كثيرا في التعاون الإنمائي".



وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، شدد مؤسس "مايكروسوفت" بيل جيتس على المسؤولية عن أزمة المناخ التي تضع الآن الدول الغنية أمام التزام أخلاقي بمساعدة الدول الفقيرة، خاصة في إفريقيا - حتى لو كانت حرب أوكرانيا والجائحة يثقلان بشكل متزايد ميزانياتها الوطنية.



وقال جيتس: "خلق العالم الغني هذه المشكلة الهائلة التي تضر بالفعل بالإنتاجية الزراعية لأفريقيا مع ارتفاع درجات الحرارة".



وتأسست مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" عام 1999، وتعتبر أكبر مؤسسة خاصة في العالم. وتهتم المؤسسة -بحسب بياناتها- بمكافحة الفقر والمرض والظلم الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.



وقالت فرنش جيتس إنه يتعين على سبيل المثال تسليم البذور المقاومة للآفات والجفاف والفيضانات للمزارعين - ليس فقط للرجال ولكن أيضا للنساء، مضيفة أنه يجب أيضا تحويل المساعدات المالية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للنساء عبر الهواتف الرقمية، وقالت "بمجرد أن تحصل المرأة على بعض المال، فإنها عادة ما تستثمره بشكل مختلف عن زوجها. تنفق المال على أطفالها، إنها تنفقه على المستقبل. ترسل ابنها أو ابنتها إلى المدرسة. غالبا ما ينفق الرجل المال على نفسه. هذه هي الحقيقة المحزنة".