وزير الخارجية الأوكراني: تعزيز دعمنا عسكريا يتناسب طرديا مع سرعة انتهاء الحرب

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه يمكن للجيش الأوكراني إنهاء الحرب بشكل أسرع، إذا حصل على المزيد من الأسلحة من الشركاء الغربيين.

وقال كوليبا في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "نعمل على تغيير مجرى سير الحرب، ونحتاج إلى المزيد من الأسلحة والذخيرة الثقيلة من حلفائنا للبناء على الزخم، وإنقاذ المزيد من الناس وتحرير المزيد من أراضي أوكرانيا بشكل أسرع".

وأضاف: "كلما زاد الدعم العسكري الذي نتلقاه، ستنتهي هذه الحرب بشكل أسرع"، موضحا أن هذا هو السبب في أن أوكرانيا تدعو شركاءها إلى التركيز على الجدول الزمني، إذ تقربنا الإمدادات الفورية لما يحتاجه الجيش الأوكراني من الانتصار والسلام".

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني بأن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الشرق والجنوب يثبت أن جميع استثمارات الشركاء الغربيين في القدرات الدفاعية لأوكرانيا قد أسفرت عن نتائج مذهلة.

وشدد كوليبا على أنه "لا ينبغي أن تحوم الشكوك الآن حول إمكانية انتصار أوكرانيا وهزيمة روسيا في ساحة المعركة".