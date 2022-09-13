كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 609 ملايين

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 609 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 609 ملايين و123 ألفا و82.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و515 ألفا و965 وفاة.

كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و199 مليونا و746 ألفا و741 جرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.