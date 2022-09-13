الاتحاد الأوروبي يُندد بإجراء روسيا لانتخابات إقليمية في شبه جزيرة القرم

ندد الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات إقليمية ومحلية في روسيا وأيضًا في شبه جزيرة القرم والمتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول اللتين - بحسب وصفه - "تم ضمهما بشكل غير قانوني".

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات، "أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بإجراء هذه الانتخابات ونتائجها في شبه جزيرة القرم، لأنه لا يعترف في الأساس بضم شبه جزيرة القرم من قبل الاتحاد الروسي، واعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، فالقرم هي أراضٍ أوكرانية".

وأضاف البيان "لذلك، لن نعترف بأي شخصيات "منتخبة" في شبه جزيرة القرم، التي تم ضمها بشكل غير قانوني، تدعي أنها "تمثل" سكان القرم وسيفاستوبول، أو تسعى للتمتع بشرعية، وسيظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعمه لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا وبتنفيذ سياسة عدم الاعتراف".

وطالب الاتحاد الأوروبي ، في البيان، روسيا "بوقف العملية العسكرية غير المشروعة وغير المبررة ضد أوكرانيا على الفور وبدون قيد أو شرط وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا"، بحسب ما جاء في البيان.