وليام روتو يؤدي اليمين رئيسا جديدا لكينيا

أدى وليام روتوالمنتخب حديثا رئيسا لكينيا ، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، حيث أشرف رئيس المحكمة العليا، على أداء القسم في العاصمة نيروبي.



وفاز روتو 55 عاما بفارق ضئيل في الانتخابات التي أجريت في التاسع من أغسطس الماضي، أمام زعيم المعارضة منذ فترة طويلة ورئيس الوزراء السابق، رايلا أودينجا.



ولم يعترف أودينجا بالهزيمة، إلا أن أعلى محكمة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، رفضت الطعن الذي قدمه على نتائج الانتخابات بسبب التزوير، بحسب مزاعمه.



وكان الفائز في الانتخابات، روتو ، نائب الرئيس الكيني السابق، قد وعد في حملته الانتخابية بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، من خلال تقديم مزايا اجتماعية لهم بصفته رئيسا للبلاد.



وقدم روتو نفسه كرجل طموح قادم من خلفية متواضعة. وكان روتو قد قام أولا قبل دخوله عالم السياسة، بإنشاء مزرعة دجاج، واستثمر أرباحها بنجاح في صناعات الفنادق والعقارات والتأمين.