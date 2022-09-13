ارتفعت نسبة مشاهدات مسلسل "ذا كراون (التاج)" الذي يتناول حياة الملكة إليزابيث الثانية، على منصة "نتفليكس" الإلكترونية، في جميع أنحاء العالم، عقب إعلان وفاتها.

ويروي المسلسل حياة الملكة على مدى عدة عقود، بدأت في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي قبل وفاة والدها الملك جورج السادس وتوليها العرش.

حقق المسلسل، الحائز على جوائز عديدة، وتم عرضه لأول مرة في عام 2016، عددا كبيرا من المشاهدات وإشادة من النقاد.

وارتفعت مشاهدات "ذا كراون" بين 9 و11 سبتمبر الجاري، لأكثر من 800% في المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة السابقة من الجمعة إلى الأحد، وفقا لبيانات شركة التكنولوجيا الأمريكية "ويب ميديا".

وفي الولايات المتحدة، تضاعفت نسبة المشاهدة لأكثر من 4 مرات خلال هذا الإطار الزمني، بينما في فرنسا، تضاعف عدد المشاهدين إلى أكثر من 3 أضعاف في عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

وعلى الصعيد العالمي، كانت نسبة المشاهدة أعلى بنحو 4 أضعاف في نهاية الأسبوع الماضي مما كانت عليه قبل أسبوع.

وبعد وفاة الملكة، أعلنت منصة "نتفليكس" تعليق تصوير "ذا كراون"، ويجري حالياً تصوير الموسم السادس من المسلسل الذي يتناول حياة الملكة إليزابيث الثانية على رأس أشهر عائلة ملكية في العالم.

وانطلق الموسم الأول من المسلسل الحائز على عدة جوائز "إيمي"، وهي مكافآت للأعمال التلفزيونية توازي جوائز الأوسكار في أهميتها، بحدث بارز هو زواج إليزابيث الثانية والأمير فيليب سنة 1947.