محافظ الوادي الجديد يطلق المبادرة المجتمعية اتقوا النار ولو بشق تمرة

أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، المبادرة المجتمعية "اتقوا النار ولو بشقّ تمرة" من إحدى مزارع النخيل المتميزة بمركز الداخلة، حرصًا على تعزيز دور التكافل المجتمعي بين أبناء المحافظة، بحضور الدكتور نبيل حنفي، رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية، وممثلي الجمعيات الأهلية وكبار المزارعين بالمركز.

وأكّد المحافظ أن المبادرة تستهدف جمع زكاة الزروع لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات صغيرة تسهم في تحقيق دخل ثابت، داعيًا لتكاتف الجهود الأهلية والحكومية لتفعيل المبادرة التي يتم المشاركة فيها بشكل اختياري.

كما وافق محافظ الوادي الجديد على إقامة منافذ لمصانع التمور بالمدن لتسويق المنتجات، ووجّه بتنفيذ المبادرة بقرى عزب القصر بواسطة تجار القرية كتجربة أولية، مُشيرًا لعقد لقاء موسع ومكافأة القرى المتميزة عقب انتهاء الموسم.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد أطلق موسم حصاد التمور بإطلاق المبادرة المجتمعية "اتقوا النار ولو بشق تمرة" من إحدى مزارع النخيل النموذجية بالخارجة، مع حلول موعد حصاد المحصول الاستراتيجي الأول بالمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية، وممثلي الأوقاف، والجمعيات الأهلية والزراعية ومصانع التمور، ورؤساء القرى، وكبار المزارعين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تأتي في ظل التوسع المشهود في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة في ضوء المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة، وتستهدف جمع زكاة التمور لتخصيص عوائدها لصالح الحالات المستحقة ودعم المشروعات والخدمات بالقرى، وذلك من خلال لجان رسمية تتولى عملية الجمع أو تسليم الكميات لمصانع التمور أو الجمعيات الزراعية المركزية، مؤكدًا أهمية التكافل المجتمعي ودور الأفراد والجمعيات الأهلية في إحداث التنمية وتحقيق المأمول.