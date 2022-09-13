 وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يبحثون أزمة أسعار الغاز والكهرباء في 30 سبتمبر - بوابة الشروق
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وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يبحثون أزمة أسعار الغاز والكهرباء في 30 سبتمبر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 1:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 1:51 م

أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن وزراء الطاقة في دول التكتل سيجتمعون في 30 سبتمبر لمناقشة إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء بسبب حرب أوكرانيا.

جاء الإعلان في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لوزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وكتب سيكيلا في تغريدته: "في 30 سبتمبر سننهي ما بدأناه"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "دعوت للتو إلى اجتماع استثنائي آخر لمجلس وزراء الطاقة لمناقشة مقترحات المفوضية".


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