بريطانيا تسيير قطارات ليلية إضافية لنقل المعزين إلى لندن

تعتزم بريطانيا تسيير قطارات إضافية، من بينها خدمات ليلية، لنقل الآلاف من المعزين إلى لندن، حيث ترقد الملكة إليزابيث الثانية؛ لإلقاء نظرة الوداع قبل جنازتها يوم الإثنين المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة شركات خدمات السكك الحديدية في بريطانيا قولها اليوم الثلاثاء قولها إنه من المقرر القيام برحلات خاصة إلى العاصمة على عدد من المسارات، مع تحديث الجداول الزمنية في أقرب وقت ممكن.

وتهدف عمليات التشغيل الإضافية إلى تسهيل الرحلات في الوقت الذي يتجمع فيه الأشخاص في قصر وستمنستر، حيث يعرض نعش الملكة للمشاهدة على مدار 24 ساعة في اليوم بدء من الساعة 5 من مساء يوم الأربعاء حتى الساعة 6:30 من صباح يوم الإثنين، وبعد ذلك ستقام جنازة رسمية.

وتذكر الحكومة أنه من المتوقع أن تكون الطوابير طويلة للغاية، وربما تمتد خلال الليل.