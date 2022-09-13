وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الهيئة القومية للاستشعار عن البعد

ترأس أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وعلاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشاد أيمن عاشور بدور الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في خدمة المجتمع والقطاع العام والخاص وخاصة في المجالات ذات الأولوية؛ لتقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والبحوث لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تقديم رؤية مستقبلية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يخدم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة.

وقدم زهران عرضًا حول تاريخ الهيئة، مشيرًا إلى أنها تشمل ٨ شعب، وهي: التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار، التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية، التطبيقات الهندسية والمياه، علوم الفضاء والدراسات الاستراتيجية، التدريب العملي والدراسات المستمرة، التصوير الجوي والطيران، الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي، استقبال وتحليل البيانات وشئون المحطة الأرضية.

واستعرض زهران الحساب الختامي للهيئة، والتقرير السنوي والمخرجات البحثية للعام المالي 2021/2022، مشيرًا إلى أن مجالات عمل الهيئة في مجال التنمية المستدامة تتنوع ما بين الزراعة، والغذاء، والمياه، وتكنولوحيا الفضاء، وغيرها من المجالات.

وناقش المجلس إنجازات المعامل المتخصصة بالهيئة، ومنها: معامل (الواقع الافتراضي، البلازما، النمذجة والمحاكاة، تصنيع نماذج أولية، البصمة الطبقية للصخور والمعادن، استقبال وتحليل البيانات البيئية والمناخية، أنظمة الزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، البنية المعلوماتية ودعم اتخاذ القرار، ومعمل تحليل البيانات الكبيرة).

وعرض المجلس آخر مستجدات مبنى الهيئة الجديد، والذي يتكون من ثلاثة مبان على مساحة 4000 متر مربع لتطوير الشعب العلمية وإنشاء معامل متخصصة، والتوسع في التدريب وتوطين تكنولوجيا الاستشعار.

وعلى جانب آخر، ناقش المجلس أيضًا مستجدات إنشاء حاضنة تكنولوجية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بهدف تعظيم المردود الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي، ودعم البحث العلمي والإبداع، وإنشاء شركات ناشئة، وربط المشاريع بالأسواق المستهدفة، وإنشاء وتوطين تكنولوجيا الاستشعار، وتدريب رواد الأعمال، والإرشاد الفني والتقني للمشروعات، بالإضافة إلى أهم مجالات عمل الحاضنة، ومنها: علوم الفضاء والدراسات الإستراتيجية، التدريب العلمي، التصوير الجوي والطيران، استقبال وتحليل البيانات، الزراعة والتربة وعلوم البحار، الجيولوجيا والثروة المعدنية، والتطبيقات الهندسية والمياه، فضلاً عن خدمات الحاضنة وموقعها والفئات المستهدفة والمخرجات المتوقعة.

وأحيط المجلس علمًا بتخريج أربع دفعات من الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالشراكة بين الهيئة وجامعة عين شمس، حيث يهدف الدبلوم المهني لإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة التطور في التقنيات الحديثة للاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والإقليمي، والمساهمة في تعزيز استخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها لأغراض التنمية في مصر.