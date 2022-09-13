الأمين العام للجامعة العربية يتوجه إلى مدريد لتعزيز التعاون مع إسبانيا

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القاهرة، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في زيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة الإسبانية في إطار تعميق التعاون معها، كون إسبانيا تمثل إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والنشطة على الساحة الدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن أبو الغيط سيعقد جلسة عمل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس، من المنتظر أن تشهد تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وإسبانيا خلال الفترة المقبلة.