باكستان تسجل أقل من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ 3 أشهر

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أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد صباح اليوم الثلاثاء ، أن باكستان سجلت 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعد هذه أول مرة تسجل فيها باكستان حالات إصابة أقل من 100 حالة منذ ثلاثة اشهر تقريبا.

وأضاف المعهد أنه تم إجراء إجمالي 9161 اختبارا تشخيصيا، ثبتت إيجابية نتائج 99 عينة منها، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

وأضاف المعهد أن 89 مريضا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبذلك ترتفع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون وحالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 30 ألف و602.